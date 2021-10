Zeitumstellung am 31. 10.: Das sollten Sie vorher und nachher beachten

Das Smartphone macht es in der Regel von allein, beim analogen Wecker auf dem Nachtschrank müssen Sie vielleicht nachhelfen: Alle halbe Jahre steht die Zeitumstellung an. Am 31. Oktober wird aus 3.00 Uhr morgens 2.00 Uhr morgens – die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Der Sonntag hat also 25 Stunden und es wird morgens früher hell, abends aber auch eher dunkel. Und was muss man sonst so beachten?