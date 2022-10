100-Millionen-Euro-Hilfspaket: Diese Bürger bekommen Hilfsgelder

Beitrag an Familien

Paket für Rentner, Familien mit volljährigen Kindern, Familien ohne Kinder und Alleinlebende

Dieses soll den Bürgern finanziell unter die Arme greifen, vor allem jenen, die am meisten unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu leiden haben.Die Landesregierung hat nun am Dienstag beschlossen, wie das Geld verteilt werden soll.Familien mit minderjährigen Kindern bekommen eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 600 Euro. Als Voraussetzung für den Erhalt dieser Unterstützung gilt jedoch eine Obergrenze in der ISEE-Erklärung: Das jährliche Familieneinkommen auf der ISEE-Erklärung muss unter 40.000 Euro liegen.Wer das Landeskindergeld bereits bezieht, muss kein weiteres Ansuchen stellen. Voraussichtlich wird der Beitrag ab Dezember über die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) ausbezahlt.Wer das Landeskindergeld noch nicht bezieht, kann noch bis Ende Dezember 2022 jederzeit online oder über ein Patronat darum ansuchen. Voraussichtlich werden rund 34.000 Familien in Südtirol diesen Einmalbeitrag des Landes beziehenDie zweite direkte Leistung steht allen weiteren Haushaltsformen zu, sprich Rentnern, Familien mit volljährigen Kindern, Familien ohne Kinder und Alleinlebende.Auch hier gilt die Grundvoraussetzung, dass der ISEE-Wert 2022 den Betrag von 40.000 Euro nicht überschreitet.Wer den Beitrag von 500 Euro pro Haushalt beziehen möchte, muss darum ab Anfang Dezember online oder über ein Patronat einen Antrag stellen. Allen Interessierten wird geraten, sich bereits jetzt über ein Steuerbeistandszentrum (CAF) den ISEE-Wert des eigenen Haushalts berechnen zu lassen, um dann im Dezember um den Landesbeitrag ansuchen zu können.Um den Landesbeitrag angesucht werden kann voraussichtlich bis Ende Februar 2023, ab dem Jahreswechsel brauchte es dafür jedoch die ISEE 2023.