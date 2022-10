1.054.973 Unterschriften aus ganz Europa für die Bienen

schrittweiser Verzicht auf synthetische Pestizide (Reduzierung um 80 Prozent bis 2030 und eine pestizidfreie Europäische Union bis 2035)

Verstärkung der Maßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt

Unterstützung der Landwirte bei der schrittweisen Ökologisierung der Landwirtschaft und wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich



Die offizielle italienische Vertreterin der Initiative, Annemarie Gluderer, eine Biobäuerin aus dem Vinschgau, reiste 2021 durch weite Teile Italiens, um Unterstützung für die Initiative zu sammeln. Höhepunkt der Reise war der Aufenthalt in Rom, bei dem sie im September 2021 dem Papst die Botschaft der Initiative übergab und seinen Segen erhielt.



Bei dieser Mission wurde sie unter anderem von einer Delegation von Grünen aus Südtirol sowie aus dem restlichen Italien, aus Österreich und aus Deutschland begleitet.



Alles für die Zukunft



„Ich bin wirklich begeistert. Als Mutter und Großmutter bin ich mir bewusst, dass meine Generation und die vor ihr lebenden Generationen der Schöpfung enormen Schaden zugefügt haben. Deshalb ist es für mich eine absolute Priorität, alles zu tun, damit meine Enkel und Urenkel noch gut auf unserer schönen Erde leben können. Ich bin überzeugt, dass der Segen des Papstes im vergangenen September die Petition gestärkt und ihr den letzten Anstoß gegeben hat, um dieses Ergebnis zu erreichen“, so eine bewegte Annemarie Gluderer.



Dieser Meilenstein ist das Ergebnis des Engagements überwältigend vieler Menschen. Laut Initiatoren werde sich nun die Europäische Kommission mit dem Thema befassen und sich dabei mit der Besorgnis und den Forderungen zahlreicher Europäer auseinandersetzen müssen.



„Bienen und Landwirte zu retten bedeutet, sich für die Gesundheit der gesamten Erde und aller ihrer Lebewesen einzusetzen. Europa muss in dieser Hinsicht mehr tun, und die Promotoren sind zuversichtlich, dass diese Petition einen Anstoß in die richtige Richtung geben wird.“

