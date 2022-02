20. Februar: Verleihung der Ehrenzeichen des Landes Tirol

Am 20. Februar, dem Todestag Andreas Hofers, wird alljährlich das Ehrenzeichen des Landes Tirol an verdiente Persönlichkeiten Tirols und Südtirols verliehen. In diesem Jahr werden 12 Personen, 3 davon aus Südtirol, für ihr „hervorragendes öffentliches oder privates Wirken“ mit dieser hohen Tiroler Landesauszeichnung gewürdigt.Vor der feierlichen Verleihung findet im Rahmen der Landesgedenkfeier um 8.30 Uhr die traditionelle Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel statt. Im Anschluss wird ein Gedenkgottesdienst um 9.30 Uhr in der Hofkirche Innsbruck gefeiert.Der Festakt zur Verleihung der Ehrenzeichen mit den Landeshauptleuten von Tirol, Günther Platter, und Südtirol, Arno Kompatscher, beginntam Sonntag, 20. Februar 2022 um 11 Uhr im Riesensaal der Hofburg.

