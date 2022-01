So viele Südtiroler Lehrer sind ungeimpft und werden nun suspendiert

Mit 15. Dezember des Vorjahres trat in Südtirol die Impfpflicht für Lehrkräfte in Kraft. Damals waren es noch 654 Mitarbeiter des Schulbetriebes, die keine Dokumentation über Impfung oder Genesung abgegeben hatten. Sie hatten aber Zeit, dies nachzuholen. Bis zum heutigen Montag. Viele taten dies, gar einige nicht: So blieben am Montag 234 Mitarbeiter dem Unterricht fern und werden nun suspendiert.