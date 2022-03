64 Kilometer langer Panzerkonvoi vor Kiew – Fernsehturm gesprengt

Einige Stunden zuvor hatte die russische Armee alle Bürger der Region Kiew aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Erste Explosionen in Kiew wurden schon vermeldet.Zudem solle russische Truppen einen Luftangriff auf die Sophienkathedrale in Kiew vorbereiten, die zum UNESCO-Kulturerbe gehört, teilte die ukrainische Botschaft im Vatikan mit.Satellitenbilder zeigen eine 64 Kilometer lange Kolonne russischer Militärfahrzeuge – gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, Artilleriegeschütze und logistische Fahrzeuge – in Richtung der ukrainischen Hauptstadt, während die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, weiter bombardiert wird.Neue Töne schlägt der österreichische Politikwissenschaftler Anton Pelinka im STOL-Interview an: „Putin hat eigentlich schon verloren“, sagt er – und: „Die einzige Lösung ist ein Militärputsch in Russland.“

