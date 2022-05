Ab dem 16. Mai: Keine Maskenpflicht mehr im Flugzeug

Das ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) und die EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit) haben ein entsprechendes Dokument veröffentlicht.Die Maske ist danach nur mehr für Personen dringend empfohlen, die husten oder niesen. In den Leitlinien ist ausdrücklich festgehalten, dass der Mund-Nasen-Schutz „nach wie vor einer der besten Schutzmaßnahmen gegen die Übertragung von Covid-19“ sei.„Die Vorschriften und Anforderungen der Abflug- und Zielstaaten sollten beachtet und konsequent angewandt werden, und die Reiseveranstalter sollten dafür sorgen, dass die Passagiere rechtzeitig über alle erforderlichen Maßnahmen informiert werden“, sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.„Viele Passagiere und auch Besatzungsmitglieder wünschen sich, dass Gesichtsmasken auf Flugreisen nicht mehr obligatorisch sind. Wir befinden uns jetzt am Anfang dieses Prozesses. Die Fluggäste sollten sich weiterhin an die Vorgaben ihrer Fluggesellschaft halten und in Fällen, in denen Präventivmaßnahmen fakultativ sind, verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen und die Wahl anderer Fluggäste respektieren“, ergänzte EASA-Direktor Patrick Ky gegenüber Ansa.