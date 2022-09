Achammer: „Zentrales Wahlziel der SVP ist erreicht“

Landeshauptmann Kompatscher: „Bei uns bleiben die moderaten Kräfte am Ruder“

Die Rahmenbedingungen im Vorfeld der Wahl seien schwierig gewesen, räumt Achammer ein. „Die geringe Wahlbeteiligung muss uns zu denken geben.“ Ein gewisses Potenzial an Protestwählern müsse man zur Kenntnis nehmen.Ein Wermutstropfen sei, dass Manfred Mayr im Senatswahlkreis Bozen-Unterland knapp unterlegen sei: „Sein Ergebnis ist trotz allem ein sehr gutes. Mayr hat gezeigt, dass er deutsche wie italienischsprachige Bürger verbinden kann.“Die SVP gehe gestärkt in das neue Parlament: „5 Vertreter in einem verkleinerten Parlament ist im Verhältnis viel“, so Achammer. Zum Wahlsieg des Mitte-Rechts-Lagers meint der SVP-Obmann: „Wir werden mit allen reden. Aber den Worten müssen Taten folgen“ – erst dann werde sich zeigen, wie autonomiefreundlich die politischen Kräfte in Rom tatsächlich seien. Dabei nahm Achammer auch Bezug auf den Brief an die „Dolomiten“ von Giorgia Meloni, die mit ihren „Fratelli d'Italia“ einen Wahlsieg eingefahren hat. Landeshauptmann Kompatscher zeigte sich zuversichtlich: „Bei uns in Südtirol ist die Autonomie gewählt worden.“ Das sei nicht hoch genug einzuschätzen.Philipp Achammer ergänzte, die SVP sei die stärkste Einzelpartei in der Region: „Das Ergebnis von 2018 lässt sich mit diesem nicht leicht vergleichen. Dieses Mal haben sich mehrere Parteien in Südtirol der Wahl gestellt. Nichtsdestotrotz ist zur Kenntnis zu nehmen, dass es Einbußen gibt.“Der wiedergewählte Senator Meinhard Durnwalder sagt im STOL-Interview: „Die Wahlprognosen haben sich bestätigt. Es hatte sich schon länger abgezeichnet, dass es zu einer Mitte-Rechts-Regierung kommen würde. Man wird abwarten müssen. Unser Ansatz ist ein realpolitischer. Wir werden sicher in dieser Konstellation Gespräche führen. Aber wir haben auch rote Linien: Das sind die Autonomie und Europa.“In einer ersten Reaktion gegenüber STOL sagt Dieter Steger, der nun in die Kammer einzieht: „Im Gegensatz zum restlichen Italien, wo bei dieser Wahl vor allem extreme Kräfte belohnt wurden, haben in Südtirol die moderaten und autonomiefreundlichen Kräfte gewonnen.“ Lesen Sie hier das ganze Interview.