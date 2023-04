Alkohol am Steuer: Salvini will Auto-Wegfahrsperre

Strengere Kontrolle bei Erneuerung des Führerscheins bei älteren Menschen

Sensibilisierungskampagnen in Schulen

Der Minister kündigte auch eine Beschleunigung der Einführung von Maßnahmen an, die in anderen europäischen Ländern bereits getestet wurden, wie die Alkoholsperre. Diese verhindert, dass Fahrzeuge gestartet werden, wenn der Fahrer zu viel Alkohol im Blut hat. „Italien experimentiert damit, ich würde die Einführung dieses Systems gerne beschleunigen“, erklärte Salvini.Zugleich forderte der Minister und Lega-Chef strengere Kontrolle bei der Erneuerung des Führerscheins älterer Menschen. Der Minister erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr 3120 Verkehrstote zu beklagen waren.Ablenkung, die mit der Benutzung von Mobiltelefonen während des Fahrens zusammenhängt, sei zusammen mit hoher Geschwindigkeit die Ursache vieler tödlicher Unfälle.Salvini erklärte, dass die Regierung für das nächste Schuljahr Sensibilisierungskampagnen für Verkehrssicherheit plane. „Es reicht nicht aus, Milliarden in die Sicherheit der Verkehrsinfrastrukturen zu investieren. Wir müssen auch in Vorbeugung investieren“, erklärte Salvini.