Ausbau der Bahnlinie Bozen-Meran: Optimierungsprozess startet

Gemeinsam bestmögliche Variante für die Bahntrasse finden

Wichtiges Vorhaben zur Anbindung des Westens an den Zug

Der italienische Schienennetzbetreiber RFI hat der Südtiroler Transportstrukturen AG (sta) diese Woche die ersten Arbeitsunterlagen für den zweigleisigen Ausbau der Meraner Bahnlinie übermittelt.Gemeinsam mit Vertretern des Bauernbunds und Vertretungen von allen betroffenen Gemeinden wurden die Arbeitsunterlagen am heutigen Mittwoch in Algund gesichtet. In den kommenden Wochen werden die Dokumente von den Technikern des Landes und der Sta begutachtet, denn diese Unterlagen haben noch nicht den Detailgrad, der notwendig ist, um weitere Planungen in Angriff zu nehmen.Sobald diese erste Prüfung abgeschlossen ist, startet ein Optimierungsprozess, um die bestmögliche Variante für die neue Trasse zu finden. Dieser Prozess wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Heute wurde dafür die weitere Vorgehensweise abgesteckt.In den kommenden Monaten soll es Workshops mit der Gemeinde, den Grundstücksbesitzern, den Bürgern vor Ort und den Vertretungen der Verbände sowie gemeinsam mit RFI geben.„Der Ausbau der Bahn zwischen Bozen und Meran ist essenziell, um die westliche Landeshälfte Südtirols besser per Zug anzubinden. Heute fehlt die Attraktivität der Schiene gegenüber dem Auto“, unterstrich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider beim Treffen. Laut Analysen im SüdtirolPlan für nachhaltige Mobilität fahren im Westen des Landes nur 3 Prozent der Menschen mit dem Zug.In den anderen Landesteilen, wo die Schiene besser ausgebaut ist, seien die Zahlen bereits andere, sagte Alfreider. „Das wollen und müssen wir auch für das Burggrafenamt und den Vinschgau ändern“, betonte der Landesrat. Diese Zielsetzung teilen die Bürgermeister entlang der Strecke sowie auch die Gemeindevertreter des Vinschgaus.Laut Sta-Direktor Joachim Dejaco werde der Austausch mit den Gemeinden nun intensiviert.„Alle Anregungen werden zentral gesammelt, technisch bewertet, um sie dann gebündelt an RFI weiterzuleiten“, erklärte Dejaco. „Wir sind froh, dass man jetzt mit der Planung im Detail beginnen kann. Für die Gemeinden ist es wichtig, Abschnitt für Abschnitt in allen Details mit den Verantwortlichen von RFI und Sta zu vertiefen, um den bestmöglichen Kompromiss zu finden“, hob der Präsident der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland, Hans Zelger, hervor.