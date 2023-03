Bald Sonderkommissar gegen Wasserknappheit in Italien

Die Kommission soll in Absprache mit den Regionen einen außerordentlichen „Wasserplan“ erstellen und sich mit den erforderlichen Vereinfachungen und Ausnahmeregelungen zur Beschleunigung der notwendigen Arbeiten zur Bewältigung der Dürre befassen. Ein außerordentlicher Kommissar soll ernannt werden. Geplant ist hinzu eine Sensibilisierungskampagne für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Wasserressourcen, teilte der Ministerrat mit.Die Kommission soll einen kurzfristigen Interventionsplan und ein mittelfristiges Programm zur Bekämpfung der Wasserknappheit bewerten. So soll die Effizienz des Wasserversorgungssystems gesteigert werden. Die Regierung denkt an Investitionen zur Erneuerung veralteter Wasserleitungen, was beträchtliche Einsparungen bei der Wasserversorgung ermöglichen würde. Die 425.000 Kilometer Wasserleitungen in Italien sind stark veraltet.Experten der Regierung sind am Werk, um Maßnahmen zur Wassereinsparung in der Landwirtschaft einzuführen. Der Agrarbereich ist der Sektor, der am stärksten Wasser verbraucht.Die Modernisierung des Wasserversorgungssystems sei in den vergangenen Jahren wegen Mangels an öffentlichen Investitionen stark vernachlässigt worden, klagen Experten.