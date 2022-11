Bauernbund: Erste Namen stehen fest

Die 4 Meistgewählten werden vom Bauernbund unterstützt

Wer diese 4 Personen sind, entscheiden die über 40.000 Mitglieder von Bauernbund, Bauernjugend, Bäuerinnenorganisation und Seniorenvereinigung in einer Basiswahl. Ausgewählt werden die Kandidaten unter anderem von den 6 Bezirksbauernräten. Die ersten ersten Kandidaten stehen nun fest.Derhat am gestrigen Abend den Vizebürgermeister von Bozen, Luis Walcher, und den Landtagsabgeordneten Franz Locher aus dem Sarntal nominiert.Derschickt die Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer aus St. Georgen/Bruneck und den Gadertaler Landtagsabgeordneten Manfred Vallazza aus Wengen ins Rennen um einen der 4 Plätze.Ein neues Gesicht kommt aus dem: Der Bezirksbauernrat hat den Biobauer Thomas Zössmayr aus Mareit vorgeschlagen. Zössmayr ist auch Gemeinderat in Ratschings.Derhat sich heute früh für den Bürgermeister von Kurtinig, Manfred Mayr, entschieden.Der Bezirksbauernrat Burggrafenamt hat keinen Kandidaten nominiert.Einige Kandidaten können noch dazukommen.Am heutigen Abend trifft sich der Bezirksbauernrat Vinschgau, um über eine Nominierung zu entscheiden. Zudem können auch der Südtiroler Bauernbund und die bäuerlichen Organisationen je einen Kandidaten vorschlagen. Interessierte, sofern sie Mitglied sind und von Mitgliedern 500 Unterschriften sammeln, können ebenfalls zur Basiswahl antreten.Die definitive Liste zur Basiswahl wird vom Landesbauernrat am 25. November beschlossen. Voraussichtlich ab Mitte Dezember können die über 40.000 Mitglieder dann ihre Stimme abgeben.Die 4 Meistgewählten werden vom Südtiroler Bauernbund unterstützt – vorausgesetzt, sie schaffen es auf die Landtagswahlliste der jeweiligen Partei bzw. Bewegung.