Berlusconi rudert zurück: „Bin nicht auf Seite Putins“

„Wir schätzen die prompte Antwort von Giorgia Meloni sehr“

Berlusconi: „Wir brauchen einen Marshallplan“

Berlusconi sorgte mit seinen Aussagen für Empörung (Hier lesen Sie mehr dazu). „Berlusconi ist ein prominenter Agitator, der im Rahmen der russischen Propaganda handelt und den Ruf Italiens gegen seine Freundschaft zu Wladimir Putin eintauscht. Seine Worte sind negativ für Italien“, sagte Mykhailo Podolyak, Berater Selenskyjs.Kritisch zeigte sich auch der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko: „Berlusconis sinnlose Anschuldigungen gegen Selenskyj sind ein Versuch, Putins bis zu den Ellbogen blutige Hände zu küssen.Es ist ein Versuch, seine Loyalität gegenüber dem russischen Diktator zu beweisen.“ Indem er russische Propaganda verbreitete, ermutige Berlusconi Moskau, seine Verbrechen fortzusetzen, und trage somit politische und moralische Verantwortung. „Stattdessen schätzen wir die prompte Antwort von Premierministerin Giorgia Meloni sehr, in der sie ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt hat“, führte Oleg Nikolenko weiter aus.Italeins Außenminister Antonio Tajani (Forza Italia) verteidigte seinen Parteichef. „Berlusconi ist ein Mann des Friedens, er hat seine Positionen zur Unterstützung der Ukraine, der NATO und des Westens nicht geändert. Wir haben immer mit den anderen Koalitionsparteien in Sachen Ukraine-Hilfen abgestimmt und werden dies auch weiter tun.“Verteidigungsminister Guido Crosetto (Fratelli d' Italia) erklärte, dass „die Handlungen unserer Regierung, die von diesem Parlament und von allen politischen Kräften gebilligt wurden, für sich sprechen“.Silvio Berlusconi (86) ruderte nun in einem Tweet umgehend zurück: „Ich bin nicht auf Putins Seite. Ich habe nie gedacht, dass meine Partei Forza Italia eine andere Position als jene der Regierung, der EU oder der USA einnehmen könnte. Wir brauchen einen Marshallplan, um die Ukraine wiederaufzubauen, die Massaker zu stoppen und endlich das Blatt zu wenden.“NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg goss indes Wasser aufs Feuer: „Ich bin mir absolut sicher, dass Italiens Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt wird, ich habe Giorgia Meloni in Rom getroffen, und ihre Haltung gegenüber Kiew ist klar.“