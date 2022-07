Weiter Zoff um Bettenstopp in der SVP

Am 19. Juli steckt der SVP-Ausschuss ab, wie sich die SVP-Mandatare im Landtag beim Votum über den Bettenstopp am 25. Juli zu verhalten haben – und die Bauern im Edelweiß müssen sich für die Debatte im Parteiausschuss warm anziehen.Bevor er sich bis Sonntag in die Ferien verabschiedete, stellte Landeshauptmann Kompatscher am Dienstag nämlich klar, dass er „keine Notwendigkeit“ sehe, den Bettenstopp-Artikel von Landesrat Schuler abzuändern. Vielmehr sei von der „Logik des Kuhhandels abzugehen und bisherige Parteibeschlüsse zu respektieren“.Dies ist eine deutliche Absage an die SVP-Mandatare Noggler, Locher und Vallazza sowie den Bauernbund. Sie hatten in Aussicht gestellt, die bei 6 Hektar angesiedelte Obergrenze für Urlaub am Bauernhof in Obst- und Weinbaubetrieben zu akzeptieren, wenn die Ausnahme vom Bettenstopp für kleinere Betriebe im Gesetz verankert wird und nicht erst in späteren Durchführungsverordnungen. Hier lesen Sie mehr dazu. Zwischen Hammer und Amboss ist Landesrat Schuler. „Ich hoffe nicht, dass die Neuausrichtung des Tourismus daran scheitert, ob etwas im Gesetz oder in einer Verordnung steht.“