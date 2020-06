Bozen: Kundgebung gegen Rassismus

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie die Veranstalter erklären, wolle man sich von 10 bis 11 Uhr am heutigen Montag am Waltherplatz versammeln, um in Schweigen dem gestorbenen Afroamerikaner George Floyd zu gedenken.Dieser war vor knapp 2 Wochen in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Ein weißer Polizist war fast 9 Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten Mannes gekniet, obwohl Floyd wiederholt klagte, er könne nicht mehr atmen.Der Vorfall hat weltweit, aber vor allem in den USA zu Protesten gegen Polizeibrutalität und Rassismus geführt, unter anderem in Brüssel am Sonntag.

