Bozen nominiert 10 Experten zur „Twenty“-Rettung

hat, hat der Staatsrat in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil festgestellt, dass die Verdoppelung des Einkaufszentrums „Twenty“ in der Galileistraße in Bozen nicht rechtmäßig war. Die Entscheidung ist endgültig.Podini-Anwalt Dieter Schramm bezeichnete dies in einer ersten Stellungnahme am Freitag „als sehr schlechte Nachricht“ ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Für die Betreiber selbst sei dieses Urteil völlig unerwartet gekommen, heißt es in einer Stellungnahme. Hier lesen Sie, was die „Twenty“-Chefs zum Urteil sagen. Wie geht es nun aber weiter? Der Bozner Stadtrat hat am Montag 10 Experten ernannt, die sich um die komplexe Angelegenheit kümmern sollen. Es handle sich um Fachleute aus den Bereichen Urbanistik, Wirtschaft und Recht, wie Bozens Vize-Bürgermeister Luis Walcher betont.Am Mittwoch wird diese Expertenteam gemeinsam mit der Landesverwaltung darüber beraten, was in Sachen „Twenty“ getan werden kann. Indes werde das umfangreiche Urteil analysiert, sagte Bürgermeister Renzo Caramaschi am Montag.Für Mittwoch haben übrigens auch die Anwälte der Rekurssteller (Aspiag AG) eine Pressekonferenz einberufen, bei der juridische Aspekte geklärt werden sollen. Es handelt sich um die Anwälte Guido Zago, Federica Sgualdino und Christof Baumgartner.Das Unternehmen Aspiag hatte sich ehemals selbst um den Standort für das erste und einzige Landeseinkaufszentrum beworben, ist im Auswahlverfahren dem Twenty jedoch unterlegen.Im Jahr 2014 stellte der damalige Bozner Bürgermeister und jetzige Senator, Luigi Spagnolli, die Baukonzession für die Erweiterung des Twenty zum Landeseinkaufszentrum aus. Der Staatsrat stellte jetzt fest, dass die Verdoppelung des Einkaufszentrums in der Galileistraße nicht rechtmäßig war. Lesen Sie hier im s+Artikel, was Luigi Spagnolli dazu sagt.