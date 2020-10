Bozen und Meran: Einige Fakten zur Stichwahl

Ein genauer Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen der 80 Sektionen zeigt, dass Caramaschi in manchen Sektionen sogar eine Mehrheit von über 80 Prozent der Stimmen erreichte.In den 12 Sektionen von Bozner Zentrum und Rentsch sowie in den 25 Sektionen von Gries Quirein übertraf der amtierende Bürgermeister seinen Herausforderer.In den Stadtvierteln Oberau-Haslach, Europa-Neustift und Don Bosco hingegen lag Roberto Zanin in fast 30 Sektionen vor Caramaschi, wenn auch nur knapp. In Meran hingegen blieb die Auszählung der 28 Sektionen bis hin zur letzten Sektion spannend : Herausforderer Dario Dal Medico startete stark in den ersten Sektionen, doch der Vorsprung zum amtierenden Bürgermeister Paul Rösch schwand mit jeder Sektion, bis Rösch nach Auszählung der letzten Sektion mit 37 Stimmen doch noch den Sieg holte.Die Wahlsektion, die als letzte ihre Auszählung beendet hatte und damit das Ergebnis herumriss, war die Nr. 2 im Pädagogischen Gymnasium in der Galilei-Straße im Zentrum Merans.Am stärksten hatte Paul Rösch in Obermais und der Altstadt gepunktet, sein Herausforderer Dal Medico in Sinich und anderen Stadtteilen.Insgesamt schnitt Dario Dal Medico sogar in mehr Wahlsektionen besser ab als Rösch. Dieser hatte in den Sektionen, in denen er vorne lag, jedoch einen größeren Vorsprung, was ihm letztendlich den Sieg brachte.

liz