Brisante Frage: Wer haftet bei einem Angriff von Wolf oder Bär?

Der Besitzer muss dafür im Normalfall für das geradestehen, was auf seinem Grundstück passiert. Aber wie ist das bei einem Angriff von Wolf oder Bär, zum Beispiel auf einer Alm? Eine Gruppe von Bauern will dazu von der Politik eine klare Auskunft – aber wird am Ende enttäuscht. + Von Stephan Pfeifhofer