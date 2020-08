Bürgerliste „Zukunft Terlan“ tritt mit 21 Kandidaten an

„Neben allen aktuellen Gemeinderäten konnten wir viele neue Gesichter für eine Kandidatur gewinnen. Es freut uns besonders, dass wir in diesem Jahr 12 Frauen auf unserer Liste haben“, sagt Bürgermeisterkandidat Dietmar Folie erfreut. Während „Zukunft Terlan“ vor 5 Jahren noch 10 Kandidaten stellte, konnte die Anzahl der Kandidaten für die diesjährige Gemeinderatswahl mehr als verdoppelt werden. „Wir können bei dieser Wahl den Bürgern eine breite Auswahl an motivierten Kandidaten anbieten“, zeigt sich Dietmar Folie erfreut.„Zukunft Terlan“ will als sprachgruppenübergreifende Liste antreten: So finden sich auf unserer Liste sowohl Kandidaten der deutschen, als auch der italienischen Sprachgruppe. „Dies aus Überzeugung, dass es gerade auf Gemeindeebene nicht deutsche oder italienische Ideen und Themen gibt, sondern gemeinsame“, so Folie.„Wir sind bereit mit den Wahlen im September aktiv Verantwortung in der Gemeindepolitik zu übernehmen. Durch die Impulse aus den Gesprächen mit den Bürgern haben wir viele konkrete Ideen für anstehende Projekte und Themen erarbeitet, und sind bereit diese für die Entwicklung unserer Dörfer umzusetzen“, sagt Bürgermeisterkandidat Dietmar Folie abschließend.

