Sie bekommen mehr Geld, sind aber wenig glücklich damit

„Viel sinnvoller als höhere Gehälter wäre es gewesen, wenn man uns Bürgermeistern nicht immer noch mehr Verantwortung zuschieben würde“, sagt die Kalterer Bürgermeisterin Gertrud Benin Bernard wie aus der Pistole geschossen. Mit aktuell 8185 Einwohnern in ihrer Gemeinde (Stichtag 31. Dezember 2021) fällt sie in die von der Regionalregierung neu vorgeschlagene Kategorie zwischen 5001 und 10.000 Einwohner und dürfte sich über ein Drittel mehr Gehalt ab 2023 freuen. Doch für sie sei das „nebensächlich“.„Überrascht“ zeigt sich der Olanger Bürgermeister Georg Reden. Und wundert sich vor allen Dingen, dass das „so schnell geht diesmal“. Seine „Gehaltserhöhung“ würde sich auf 8 Prozent belaufen. Die Staffelung kann er dabei allerdings nicht nachvollziehen: „Ich sehe nicht, warum die kleineren Gemeinden nur 3 Prozent mehr bekommen sollen, die wahren Nutznießer aber die zwischen 5000 und 10.000 Einwohner sein sollen; es wäre gerechter, wenn alle Kategorien im gleichen Ausmaß profitieren würden.“ Oder im Moment auch gar nicht, denn „die Inflation ist kein gutes Argument, schließlich trifft dies alle Bürger und die bekommen großteils auch keinen Ausgleich“.„Das ist ein Thema, das man ganz anders anschauen muss“, ist auch der Gaiser Bürgermeister Christian Gartner (3225 Einwohner, plus 4 Prozent) überzeugt. Man müsse sich anschauen, wer welche Leistung bringe und was dafür bezahlt werden solle. „Ich glaube nicht, dass Bürgermeister mit 1500, 3000 oder 5000 Einwohnern anders zu bewerten sind“, sagt er und wünscht sich eine „ganz andere Diskussion“.Zu den Profiteuren der geplanten Neureglung würde auch der Malser Bürgermeister Josef Thurner gehören. Mit 5153 Einwohnern in seiner Gemeinde stünden auch ihm 35 Prozent mehr Amtsentschädigung zu. „Es hat sicher jeder Freude, wenn er mehr Geld bekommt“, gibt er zu. Prinzipiell sieht er das Problem aber in der Abgabenlast: „Wie bei jedem Angestellten gilt, wenn vom Brutto mehr Netto übrig bliebe, wäre allen geholfen.“ Eine Einstufung der Gehälter über die Einwohnerzahl findet er aber nicht gut, „daran ist der Aufwand nicht messbar“, sagt er. Eines sei aber sicher: „Die Erhöhung der Bürgermeistergehälter tritt jetzt eine Mordsdiskussion unter den Bürgermeistern, aber auch in der Öffentlichkeit los.“