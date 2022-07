Centro Casa: „Neues Wobi/Ipes-Gesetz hat nichts Soziales an sich“

„Das neue WOBI/IPES-Gesetz hat nichts Soziales an sich, ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit und versucht, die Vergabe von Sozialwohnungen an eine Reihe von Bürgern stark einzuschränken“. Dies geht aus einer Mittelung das Präsidiums des Vereins Mieterschutz Centro Casa hervor, dass die gesamte Struktur des Gesetzes in Frage stellt und es auf seine Verfassungswidrigkeit überprüfen lassen will.