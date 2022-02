Das „andere“ Südtirol bekommt endlich eine Ehrung

Aha, das gibt es jetzt auch noch oder schon: das „andere“ Südtirol. Was mag dieses wohl sein? Das gute, bunte, weltoffene, intelligente, weitblickende, vorausschauende, gar visionäre Südtirol. Sozusagen das Gegenteil vom klobigen, rückständigen, dummen, kleinkarierten Südtirol. In Letzterem lebt also der Pöbel, irgendwie. Der sich nur um seinen Vorgarten kümmert, Geranien gießt, Kartoffeln setzt und sonst keinerlei feingeistige Interessen und Hobbys hat.3 aus diesem offensichtlich erlauchten Kreise des „anderen“ und richtigen Südtirol erhalten am Sonntag in Innsbruck das Ehrenzeichen des Landes Tirol. Man kann zu diesen Auszeichnungen stehen wie man mag. Was sie ausdrücken, welche Leistungen sie tatsächlich belohnen, soll jeder selbst definieren. Dem Trio sei die Ehre vergönnt, sie sollen sich darüber freuen. Nächstes Jahr sind dann „andere“ Helden an der Reihe. Es gibt immer wen zu ehren.Einer der neuen Träger hat sich am Freitag zum Thema geäußert. Einer, der immer was und viel zu sagen hat. Einer, der mit einem überaus kritischen Geist gesegnet ist. Einer mit noch ganz vielen Plänen und Ideen für eine gute Zukunft für dieses Land und dessen Bewohner – vor allem für die mit den kleinen Köpfen. Manchmal sind seine Vorschläge grün, am nächsten Tag stinken sie nach Benzin. Es ist einerlei und egal. Das „andere“ Südtirol ist auch flexibel.Wenn man schon einen derartigen Orden bekommt, dann will man auch wissen, wer noch so mit am Podium steht. Das ist klar. Das muss schon passen, man will unter sich sein. „Würde ein Wirth Anderlan geehrt, würde ich die Auszeichnung nicht annehmen.“ Das sitzt.Der Neo-Ehrenzeichenträger hat ganz tief in die Kiste gegriffen, um den tollsten und genialsten Vergleich herauszuziehen. Putin oder Trump hätten auch gut gepasst, weil gleichermaßen absurd. Der Grundgedanke dieser Aussage ist schlussendlich doch auch irgendwie klobig und rückständig, Geranien gießend und Kartoffel setzend. Gewöhnlich eben. Insofern unterscheidet sich das „Andere“ vom „Anderen“ dann auch wieder nicht so wirklich.Schlussendlich ist doch alles gut und schön und halb so schlimm und jeder wie er mag. Die Leuchttürme aus dem „anderen“ Südtirol sollten nur hin und wieder nachdenken, bevor sie einen hellen Strahl ins „andere“ Südtirol schicken. Ganz so dunkel ist es dort auch nicht. Dort leben auch Menschen, die sich tagtäglich um ein Weiterkommen bemühen. Für sich, für das Land, für die Gesellschaft. Eine Ehrung werden sie dafür nie bekommen, dafür fehlt ihnen einfach die Zeit.

