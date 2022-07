Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun, das ist reine Schikane

„ Um nicht falsch verstanden zu werden: Frauen und Männer müssen in einer Gesellschaft in allen Bereichen gleichberechtigt sein. Das sollte man im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr fordern müssen. ” — Arnold Sorg

Wir suchen Mitarbeiter oder Geometer für das Büro.“ So stand es in einer Stellenanzeige, die ein Südtiroler Unternehmer unlängst veröffentlicht hatte.So weit so gut. Wenige Tage später aber bekam er unliebsame Post vom Arbeitsinspektorat: Mit der Stellenanzeige habe er gegen die gesetzlich vorgesehene Gleichstellung von Mann und Frau verstoßen, hieß es darin.Damit nicht genug: Die Arbeitsinspektorin, die den Verstoß im Internet entdeckt hatte - ein Dekret aus dem Jahr 1977 regelt offenbar die Gleichstellung für Stellenanzeigen – brummte dem Unternehmer eine Verwaltungsstrafe von 3333,33 Euro auf.Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 3333,33 Euro, weil hinter „Wir suchen Mitarbeiter oder Geometer für das Büro“ nicht w/m für weiblich und männlich stand.Um nicht falsch verstanden zu werden: Frauen und Männer müssen in einer Gesellschaft in allen Bereichen gleichberechtigt sein. Das sollte man im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr fordern müssen, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.Ist es leider nicht. Daher wird in bestimmten Bereichen – zum Beispiel bei der Erstellung von Kandidatenlisten, in verschiedenen Gremien und in Verwaltungs- und Aufsichtsräten von Unternehmen – eine verpflichtende Frauenquote vorgeschrieben. Das mag man gut finden oder nicht, aber zum Teil ist es sicherlich notwendig. Da sonst leider immer noch ein Ungleichgewicht herrschen würde.Eine Strafe von über 3000 Euro für eine solche Stellenanzeige hat mit Gleichberechtigung hingegen überhaupt nichts zu tun. Das ist nichts Anderes als reine Schikane.Und wenn es nun auch heißen mag: „Aber Gleichberechtigung fängt genau bei solchen Dingen an“, dann sag ich: nein.Denn genau mit solchen Aktionen tut man der Gleichberechtigung keinen Gefallen. Genau mit solchen Aktionen erweist man dem Feminismus einen Bärendienst.Und genau mit solchen Aktionen macht man auf Dauer die Arbeit jener Frauen und Männer zunichte, die sich wirklich und ernsthaft um die Gleichstellung von Mann und Frau bemühen – und das zum Teil seit Jahrzehnten.