Debatte über Einbürgerungsregeln: Tajani schließt Koalitionsbruch aus

„Ich denke, wir sollten über die Frage der Staatsbürgerschaft im Allgemeinen diskutieren, auch in Bezug auf das Ius sanguinis, das es erlaubt, die Staatsbürgerschaft zu erhalten, wenn man einen italienischen Vorfahren hat. Dies führt dazu, dass vielen Ausländern italienischer Abstammung die Staatsbürgerschaft verliehen wird, die diese oft nur aus Interesse beantragen, und nicht, weil sie sich wirklich als Italiener fühlen“, sagte Tajani. Er versicherte, dass er keinen Bruch mit den Koalitionspartnern verursachen wolle, um seine Pläne zur Reform der Einbürgerungsregeln voranzutreiben. „Wir sind unseren Verbündeten und Wählern gegenüber loyal, die Regierung Meloni wird im Sattel bleiben“, versicherte Tajani.Allein im Jahr 2023 gingen in Italien 12.632 Einbürgerungsgesuche von brasilianischen, argentinischen, venezolanischen und anderen südamerikanischen Staatsangehörigen ein, das sind mehr als 1000 pro Monat. Der Grund für den Ansturm liegt in einem Urteil des Verfassungsgerichts in Rom, das vor 2 Jahren die Einbürgerung italienischstämmiger Ausländer deutlich erleichtert hatte. Geschätzt wird, dass weltweit 60 bis 80 Millionen italienischstämmige Menschen leben.Inzwischen wird weiterhin über den Vorschlag diskutiert, Migrantenkinder, die die Schule in Italien besuchen, einzubürgern. Laut Schätzungen sitzen in den italienischen Schulen 914.000 Migrantenkinder.