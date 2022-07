Deeg: „Mit Umsicht Spiel und Spaß genießen“

„Es gilt umsichtig zu sein und verantwortungsbewusst zu handeln, damit die Kinder und Jugendlichen auch die noch verbleibenden Sommerwochen und Betreuungsprojekte ohne Einschränkungen genießen können“: Landesrätin Waltraud Deeg mahnt gerade bei Betreuungsangeboten für Kinder in den Sommerferien zur Vorsicht. Die steigenden Covid-Zahlen machten Sorgen.

Viele Kinder und Jugendliche, wie im Bild in Vintl, nehmen derzeit und in den kommenden Wochen an einem Angebot der Sommerbetreuung teil. - Foto: © LPA / Hannes Wisthaler