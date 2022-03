Deeg: „Zeller-Umfeld: Mehrheit in der Partei holen oder sie zerstören“

„ Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu verlieren. So machen wir die SVP kaputt. ” — Waltraud Deeg, Landeshauptmann-Stellvertreterin

„ SVP-Obmann Philipp Achammer ist in die SAD-Abhörungen nicht involviert. Und ich finde es nicht in Ordnung, was da jetzt gegen ihn abläuft. ” — Waltraud Deeg, Landeshauptmann-Stellvertreterin

Waltraud Deeg äußert sich nach der Pressekonferenz von Signa-Statthalter Heinz Peter Hager erstmals öffentlich. „Dass ein Unternehmer, der Einfluss auf die Partei nehmen will oder diesen Einfluss gar schon zu haben meint, sich gegen die Veröffentlichung von Spenden verwehrt, ist heftig“.Wenn man Entscheidungen treffen muss, brauche es Transparenz über die Herkunft von Geldern und die Unabhängigkeit der Entscheidenden. „Derzeit lese ich die Transparenz aus der Zeitung, doch ich möchte sie nicht von Medien und schon gar nicht von Hager beantwortet haben, sondern von jenen, die damals im SVP-Wahlkampfteam saßen“, sagt Deeg.Man höre seit einem Jahr, dass ein Buch mit den Abhörprotokollen erscheinen werde. Karl Zeller habe aus diesen in der Partei zitiert. Bereits vor 1,5 Jahren habe sie aus dem „Umfeld von Karl Zeller aber schon gehört, was das Ziel sei: „Die Mehrheit in der Partei zu erringen oder im Zweifelsfall riskieren, die Partei zu zerstören.“Dies habe sie vor 10 Tagen der Fraktion mitgeteilt und ans Verantwortungsbewusstsein aller appelliert, denn „es scheint sich zu bewahrheiten, und ich will das geklärt wissen.“ Sie unterstütze alles, was der Klärung diene. „Aber wenn diese erst einmal erfolgt ist, müssen wir mit der parteiinternen Selbstzerfleischung aufhören. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu verlieren. So machen wir die SVP kaputt.“SVP-Obmann Philipp Achammer sei in die SAD-Abhörungen nicht involviert. „Und ich finde es nicht in Ordnung, was da jetzt gegen ihn abläuft.“Mit Silvius Magnago, Luis Durnwalder und Arno Kompatscher habe sie aber auch 3 Landeshauptleute erlebt, und „ich kann hinter jedem stehen“. Jetzt allerdings wolle sie Antworten. „Ich und wohl alle in der Partei wollen wissen, was passiert, warum es passiert und was bei der Wahl-Finanzierung 2018 geschehen ist“, fordert Deeg.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.