Den neuen Nationalismus verstehen

Das Globalisierungsprojekt nach dem Ende des Kalten Krieges hat zwar zweifellos große Vorteile gebracht, aber auch die Voraussetzungen für das Wiederaufleben des Nationalismus in der ganzen Welt geschaffen. Da ihre internationale Glaubwürdigkeit auf dem Tiefpunkt ist, müssen westliche Entscheidungsträger überdenken, wie sie sich wirtschaftlich und politisch mit den Ländern auseinandersetzen, die die Globalisierung angenommen haben.

„Der heutige Nationalismus ist auch eine sich selbst verstärkende Reaktion auf das Projekt der Globalisierung nach dem Kalten Krieg“, so Daron Acemoglu in seiner Analyse. Im Bild Anhänger des nationalistischen Hindutva-Regime in Indien. - Foto: © shutterstock