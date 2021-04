Der Grüne Pass: Freiheiten und Fairness

P. Martin Lintner: Genau das ist das Problem. Bis zu dem Moment, ab dem alle Zugang zum Schutz durch die Impfung haben, sollten wir warten.P. Lintner: Ja, denn Tests sind zwar effektiv, aber auch trügerisch. Sie sind nämlich eine Momentaufnahme, genaugenommen davon, ob ich vor einigen Tagen infiziert war oder nicht. Durch den Antigentest kann eine Infektion erst nach 3 bis 7 Tagen nachgewiesen werden. Auch schützt ein Test im Unterschied zur Impfung nicht vor einer Infektion. Von daher bietet er nicht die gleiche Sicherheit. Aber auch jetzt ist es schon so, dass man durch einen Test Möglichkeiten bekommt, die man sonst nicht hätte: Ich selber fahre als Pendler regelmäßig über den Brenner – ohne Test ginge das nicht.P. Lintner: Wichtig ist, dass der Zugang zur begrenzten Ressource Impfung, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot, nicht willkürlich gestaltet wird und dass es nachvollziehbare Kriterien gibt, wer zu welchem Zeitpunkt die Impfung bekommt. In Italien geht man jetzt nach Altersgruppen vor, in Österreich spielt die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Risikogruppen eine größere Rolle. Entscheidend ist, dass man durchschaubar, transparent vorgeht nach Kriterien, die von der Bevölkerung angenommen und als gerecht empfunden werden, und dass nicht derjenige drankommt, der am lautesten schreit oder bessere Beziehungen hat. Das würde dem Gerechtigkeitsempfinden widersprechen und die Solidarität zwischen den Menschen trüben. Solange das Angebot des Impfstoffs begrenzt ist, halte ich es jedenfalls für sinnvoll, dass man eine transparente Kriteriologie hat, nach der man vorgeht.P. Lintner: Sobald genug Impfstoff für alle Impfwilligen zur Verfügung steht.P. Lintner: Das muss die Gesellschaft aushalten. Ich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich denke, dass sie ein zu starker Eingriff ins Persönlichkeitsrecht ist. Umgekehrt muss die Gruppe jener, die sich nicht impfen lassen wollen, auch akzeptieren, dass die Gesellschaft ihre Freiheiten dort einschränkt, wo sie dadurch andere gefährden könnten. Das ist ein Abwägungsprozess. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es momentan bei manchem Impfgegner ein ideologischer Kampf ist. In dem Moment, in dem man merkt, dass es die Impfschäden, die man beschwört, in diesem Ausmaß gar nicht gibt, wird sich die Impfskepsis hoffentlich etwas legen. Wenn man etwa die Zahlen der Impfschäden durch AstraZeneca genau ansieht, wird man feststellen, dass deren Wahrscheinlichkeit sehr viel niedriger ist als bei einigen Medikamenten, die man gemeinhin bedenkenlos einnimmt. Jedenfalls liegt die Sterberate deutlich unter dem Risiko, an Covid-19 zu erkranken und zu sterben. Wenn man diese Relationen berücksichtigt, ist die Impfskepsis meines Erachtens unbegründet. Aber man kann nur hoffen, mit Aufklärung dagegenzuwirken; sicher nicht mit Druck.

