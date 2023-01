Der neue SVP-Landessekretär heißt Martin Pircher

Zurückgetreten: Stefan Premstaller - Foto: © DLife

Es war am Mittwochabend, als Stefan Premstaller für alle überraschend seinen Rücktritt bekanntgab. (Hier lesen Sie mehr dazu.) Zumindest für fast alle: SVP-Obmann Philipp Achammer habe bereits seit einigen Wochen vom geplanten Rückzug Premstallers gewusst, sagte er am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz.Sein Nachfolger wird nun Martin Pircher. Der Vinschger war bislang der Landessekretär der Jungen Generation (JG) in der SVP. Ob Pircher auch den anstehenden Wahlkampf für die Landtagswahlen im Herbst leiten werde, müsse noch entschieden werden, sagte Achammer. Es werde jedenfalls kein Kandidat sein, der den Wahlkampf leiten werde, so der SVP-Obmann.