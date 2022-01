Deutschland verkürzt Genesenen-Status auf 3 Monate – und Südtirol?

Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, gilt seit vergangenem Samstag in Deutschland nur noch für 3 statt wie bisher für 6 Monate als genesen. Dies sei aufgrund der neuen Omikron-Variante erfolgt, betont das deutsche Gesundheitsministerium. Wegen der hochansteckenden Omikron-Variante sei das Risiko, sich anzustecken, nämlich um ein Vielfaches gewachsen.In Italien und damit auch in Südtirol gilt eine ehemals infizierte Person nach wie vor für 6 Monate als genesen. Wird sich dies auch hierzulande ändern?„Es ist so“, sagt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni zu STOL: „Wenn man bereits in Kontakt mit der Delta-Variante gekommen ist und sich mit dieser infiziert hat, dann heißt dies nicht, dass man automatisch vor einer Infektion mit der Omikron-Variante geschützt ist.“Will heißen: Auch wenn man bereits Corona hatte – die Delta-Variante –, kann man sich nun erneut infizieren.„Wenn man aber Corona hatte und geimpft ist, dann ist man auch vor Omikron gut geschützt“, so Franzoni. Es sei nun zu schauen, wie sich die Situation in den kommenden 2 Wochen entwickle. Und dann komme es darauf an, was das technische Komitee CTS in Rom entscheide. „Denn die Entscheidung trifft Rom und nicht Südtirol“, so Franzoni.„Aber es gibt sicherlich auch in Rom Überlegungen in dieser Hinsicht.“Eines sei hingegen sicher: „Über Erleichterungen könne man erst dann wieder sprechen, wenn die Kurve wieder sinkt und nicht jetzt, wenn die Infektionen derart ansteigen“, so der stellvertretende Covid-Einsatzleiter.

