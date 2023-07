Die Anderlan-Liste: „Wir erfüllen auch die ungeliebte Frauenquote“

„Südtirol braucht Eier“, lautet sein Motto für die Wahlen. Die 30 Kandidaten, die mit ihm auf der Liste „JWA“ kandidieren würden alle Altersgruppen abdecken. „Wir erfüllen sogar die ungeliebte Frauenquote“, so Anderlan am Dienstag.Konkretes Programm habe man keines, dafür aber jede Menge Ideen. „Uns geht es vor allem um mehr Freiheit“, so der Kalterer.Als Fixstarter auf seiner Liste nannte Wirth Anderlan den ehemaligen Obmann der Südtiroler Bauernjugend, Wilhelm Haller. Weitere Kandidaten wollte er noch nicht offiziell nennen.