Die „Manovra“ ist auf der Zielgeraden: Das plant Rom

Sollten sich die Diskussionen in die Länge ziehen und der Haushalt nicht bis zum 31. Dezember verabschiedet werden, treten Obergrenzen für die monatlichen Ausgaben der Regierung in Kraft, was die Handlungsfähigkeit des Kabinetts stark beschneiden würde. Zu den in der Kammer diskutierten Änderungen gehört ein „Solidaritätsbeitrag“ der Banken. Damit sollen die Gebühren für digitale Zahlungen für Ladenbesitzer gesenkt werden. Der Schritt folgt auf die Entscheidung der Regierung Meloni, eine Bestimmung fallen zu lassen, die die Sanktionen für Einzelhändler lockern würde, die Kartenzahlungen verweigern.Eine Maßnahme, die gestern in der Kammer diskutiert wurde, ermöglicht es Sportvereinen, in 60 Raten fast 900 Millionen Euro an Steuern zu zahlen, die während der Pandemiejahre ausgesetzt waren.Kritik zog sich die Regierung mit den Plänen von Staatssekretär Alessio Butti zu, künftig nur den elektronischen Personalausweis (CIE) zu nutzen, um die digitale Identität der Bürger zu beweisen. Damit soll das sogenannte SPID-System fallen, was das Leben der Bürger vereinfachen würde.Zu den Maßnahmen, die im Haushaltsausschuss der Kammer grünes Licht erhalten haben, gehört die Verlängerung des 110-Prozent-Superbonus bis zum 31. Dezember.Die Mindestgrenze von 60 Euro für die Zahlung mitwurde hingegen gestrichen. Auf Zahlungsdienstleister und Banken könnte ein „außerordentlicher Beitrag“ für Maßnahmen zur Eindämmung der Kostenbelastung der Händler fällig werden.Die 18App für 18-Jährige wurde umgestaltet: 2 neue Boni wurdeneingeführt, die auf Einkommen und Verdienst basieren. Es soll eine „Jugendkulturkarte“ für in Italien ansässige Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 35.000 Euro geben, die im Jahr nach der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres zugeteilt wird; außerdem eine „Carta di merito“ für diejenigen, die bei der Matura die volle Punktezahl von 100 erreichen. Die Karten haben einen Wert von jeweils 500 EUR und können kumuliert werden.Die Regelung zur automatischen Neubewertung der Renten für die Jahre 2023 und 2024 ist geändert worden: Zwischen dem Vier- und Fünffachen des Mindestbetrags (2000 bis 2500 Euro) gibt es eine Erhöhung von 80 auf 85 Prozent, während die Prozentsätze auf höhere Renten gesenkt wurden.Der Möbelbonus wird aufgestockt, aber nicht, wie bereits geplant, auf 5000 Euro, sondern auf 8000: Dies soll für die Jahre 2023 und 2024 für die Anschaffung von Möbeln, aber auch von umweltfreundlichen Haushaltsgroßgeräten im Falle von Renovierungsarbeiten gelten, für die ein 50-prozentiger Abzug geltend gemacht werden kann.Für Menschen in absoluter Armut, die in Großstädten leben, soll das „reddito alimentare“ kommen: Mit einem Fonds von 1,5 Millionen im Jahr 2023 und 2 Millionen im Jahr 2024 werden Pakete aus nicht verkauften Lebensmitteln verteilt, die über eine App gebucht und in einem der Verteilungszentren abgeholt werden können. Ein Erlass des Arbeitsministeriums, der innerhalb von 60 Tagen veröffentlicht werden soll, wird die Durchführungsmodalitäten, die Zielgruppe und die Beteiligung des dritten Sektors an dem Vorhaben definieren.Besonders stark belastete Arbeitnehmer können bis zum 31. März sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor im Smart Working arbeiten, auch wenn sie – falls erforderlich – eine andere Aufgabe wahrnehmen müssen: In der Änderung werden Eltern von Kindern unter 14 Jahren nicht erwähnt. Der Arbeitgeber gewährleiste die Ausführung der Arbeit im agilen Modus „auch durch die Zuweisung einer anderen Aufgabe, die in dieselbe Kategorie oder denselben Bereich der Einstufung fällt, wie sie in den geltenden Tarifverträgen festgelegt ist, ohne dass es zu einer Verringerung der Vergütung kommt“.Die mit dem letztjährigen Milleproroghe-Dekret eingeführte Psychologenprämie wird dauerhaft und steigt von 600 auf 1500 Euro. Die zweckgebundenen Mittel belaufen sich auf 5 Millionen Euro für 2023 und 8 Millionen ab 2024. Der Isee-Höchstbetrag von 50.000 Euro für den Erhalt des Beitrags bleibt aufrecht. Für das laufende Jahr beliefen sich die Mittel auf 25 Millionen Euro.Die Fristen für die Beschäftigung des Gesundheitspersonals, das während der Covid-19-Pandemie eingestellt wurde, werden verlängert. Die Einrichtungen des Gesundheitssystems können bis zum 31. Dezember 2024 (statt bis Ende 2023) alle Fachkräfte unbefristet einstellen, die bis zum 31. Dezember 2023 (statt bis Ende 2022) 18 Monate Dienst abgeleistet haben, davon mindestens 6 während der Notstandsphase.Der Änderungsantrag der Regierung, der die in dem vom Ministerrat gebilligten Text vorgesehene Erhöhung von 1,5 Prozent auf 6,4 Prozent – ausschließlich für die Altersgruppe über 75 – anhebt, wurde in der Nacht angenommen. Diese Erhöhung kommt zum Inflationsausgleich hinzu, der für 2023 bereits auf 7,3 Prozent festgelegt wurde. Wie im Grundlagentext vorgesehen, bleibt die Erhöhung der Mindestrenten für alle Altersgruppen im Jahr 2024 bei 2,4 Prozent.