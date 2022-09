Die Wahlnacht in Südtirol – ein Überblick über die Ergebnisse

Die ersten, die jubeln konnten waren Meinhard Durnwalder (SVP) und Renate Gebhard (SVP). Bereits um 3 Uhr in der Früh stand fest, dass sie wiedergewählt sind – Durnwalder im Senats-Wahlkreis Nord-Ost (46,11 Prozent), Gebhard im Kammer-Wahlkreis Nord (57,41 Prozent). Mehr dazu lesen Sie hier. Ein Vergleich mit den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2018: Durnwalder konnte damals 66,5 Prozent der Stimmen holen, Gebhard 65,0 Prozent.Auch bei Julia Unterberger (SVP) stand bereits in den frühen Morgenstunden fest, dass sie erneut in den Senat einziehen wird. Sie setzte sich mit 47,84 Prozent der Wählerstimmen durch. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch Julia Unterberger konnte bei den Wahlen 2018 ein deutlich besseres Ergebnis einfahren als bei den aktuellen Wahlen: Vor 4 Jahren bekam sie noch 61,1 Prozent der Wählerstimmen.Das bislang spannendste Ergebnis lieferten sich Manfred Mayr (SVP) und Luigi Spagnolli (Mitte-Links-Allianz) im Senat-Wahlkreis Bozen-Unterland: Lange Zeit lag Mayr in Führung. Erst mit der Auszählung der letzten Wahlsektionen konnte der ehemalige Bozner Bürgermeister Luigi Spagnolli den Kurtiniger Bürgermeister Manfred Mayr überholen und gewann den Wahlkreis denkbar knapp: Spagnolli bekam 26,13 Prozent der Stimmen, Mayr 25,54 Prozent. Spagnolli zieht damit in den Senat ein. Mehr dazu lesen Sie hier. Noch nicht entschieden ist die Wahl im Kammer-Wahlkreis Bozen-Unterland. Stand 6.30 Uhr sind erst 133 der insgesamt 228 Wahlsektionen ausgezählt. Manfred Schullian (SVP) liegt mit 47,37 Prozent der Stimmen in Führung vor Sabrina Adami (Mitte-Rechts-Allianz) mit 18,43 Prozent der Stimmen.Ebenfalls noch ausgezählt wird im regionalen Wahlkreis, bei dem nach dem Verhältnisrecht gewählt wird: In Führung liegt (Stand 6.30 Uhr) die Mitte-Rechts-Allianz mit 31,02 Prozent der Stimmen vor der Mitte-Links-Allianz mit 25,90 Prozent und der SVP mit dem Kandidaten Dieter Steger mit 24,22 Prozent der Wählerstimmen.Wie die Südtiroler Volkspartei die Wahlen bewertet, wird man spätestens um 9 Uhr erfahren: Dann nämlich lädt die SVP zu einer Pressekonferenz.Auf gesamtstaatlicher Ebene hat die Mitte-Rechts-Allianz deutlich die Nase vorn. Mehr dazu erfahren Sie hier.