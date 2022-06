Diese 8 Lehren können wir aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen Diese 8 Lehren können wir aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen

Als der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar seine Invasion der Ukraine anordnete, schwebten ihm eine rasche Einnahme Kiews und ein Regierungswechsel analog zu den sowjetischen Interventionen in Budapest 1956 und in Prag 1968 vor. Das jedoch sollte nicht sein. Der Krieg wütet noch immer, und niemand weiß, wann oder wie er enden wird. + Von Josph S. Nye Jr.