Direktspenden an Landeshauptmann Kompatscher belegt

Einige Beträge sind klar als „Ausgaben für Kompatscher“ angeführt.

Beträge, die mit dem Vermerk als Direktspenden an den Landeshauptmann eingegangen sind

Wohlgemuth: „Sonst hätten sie das gesetzliche Limit von 30.000 Euro überschritten“

2018 führte die SVP einen Landtagswahlkampf um 1,3 Millionen Euro. 2 Drittel stammten von Kandidaten/Gewählten sowie der Partei. Wie am Montag in der SVP-Leitung bestätigt wurde, bekam die SVP aber auch knapp 450.000 Euro an Spenden. „Dies deckt sich genau mit der uns zugespielten Liste der SVP-Spenden, wonach es etwas über 440.000 Euro waren“, sagt Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit).Er hat die Liste am gestrigen Dienstag dem Präsidenten des U-Ausschusses, Sandro Repetto, übergeben (Hier lesen Sie mehr dazu). Dieser hinterlegte sie im Rechtsamt. Dort konnten sie alle Mitglieder des U-Ausschusses abholen – nachdem sie zuvor eine Erklärung unterschrieben hatten, sie nicht weiterzugeben.Unter den Spendern scheinen Unternehmen auf, die bereits die Runde machten. Darunter auch solche, die PP-Projekte am Laufen haben. Neu sind Skigebiete aus dem Pustertal und Gadertal. „Etliche haben mehrere Beträge unter 5000 Euro gespendet, um die Veröffentlichungspflicht zu umgehen“, so Knoll.Neu sei, dass auf der Liste die Vermittler – großteils Heinz Peter Hager und Karl Zeller – angeführt werden. „Vor allem aber gibt es einige Beträge, die mit dem Vermerk als Direktspenden an den Landeshauptmann eingegangen sind. Das steht im klaren Widerspruch zu dessen Erklärung, keine Spenden erhalten zu haben“, sagt Knoll.Zudem scheinen auf der Liste Ausgaben für den Landeshauptmann auf: 31.000 Euro für die Agentur „Zukunft“, 43.000 Euro für die Kampagne „Wirklich“, 22.600 Euro für die Inserate „Wir für Kompatscher“ und 1360 Euro für ein Fest „Wir für Kompatscher“. Damit stelle sich die Frage, ob das Wahlkostenlimit von 30.000 Euro überschritten wurde, meint Knoll.Auf diese Taste drückt auch Felix von Wohlgemuth, der im Ausschuss Auskunft über die Wahlausgaben der Grünen gab. „Ich erwarte mir, dass Kompatscher und andere SVPler dementieren, dass sie diese Spenden für ihren Wahlkampf verwendet haben, denn sonst hätten sie das gesetzliche Limit von 30.000 Euro überschritten und müssten das Doppelte des überschrittenen Betrags zurückzahlen“, so Wohlgemuth. Die Grünen gaben 2018 genau 60.000 Euro aus.Für das Team K sprach Paul Köllensperger ebenfalls von 60.000 Euro. Spenden habe man kaum erhalten, und auf jeden Fall nicht von Betrieben. Am 6. Dezember wird Philipp Achammer angehört.