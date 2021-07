Dr. Pizzecco: Warum Nicht-Geimpfte sich selbst und anderen eine Grube graben

Paul H., Jahrgang 1961, ist ein Patient aus dem Vinschgau. Vor 3 Jahren hatte er im Krankenhaus eine ambulante Darmspiegelung gemacht. Es war eine präventive Kontrolluntersuchung. Die Ärzte hatten dabei nichts Bösartiges entdeckt, aber ihm wurde empfohlen, in 2 Jahren die Untersuchung zu wiederholen.Als dieser Termin fällig war, befand sich ganz Italien mitten in einer Pandemie und im Lockdown. In Anbetracht der außergewöhnlichen und chaotischen Krisensituation in den Spitälern, glaubte der Patient, dass seine Untersuchung nicht dringend sei und verschoben werden könne.Die Telefonzentrale des sanitären Vormerkbüros war besonders in den ersten Monaten der Pandemie wie stillgelegt oder fast unerreichbar. Die Krankenhäuser und all ihre Abteilungen befanden sich in einem noch nie da gewesenen Ausnahmezustand, man hatte einen erschwerten Zugang – und dies nur nach strengen Kontrollen.Das Covid-19-Gespenst hatte sich in unser Leben eingeschlichen, ein mysteriöser und gefährlicher Feind, vor dem man sich um jeden Preis schützen wollte. Alles andere war plötzlich zweitrangig. Jede Krankheit, jede Übelkeit, die nicht gerade ein Notfall war, sollte warten.Paul wartete, er war kein dringender Fall, er hatte Geduld. Als er nach einem Jahr plötzlich Blut im Stuhlgang entdeckte und zum Hausarzt ging, war es schon spät. Die Blutung stammte von einem Krebsgewebe im Darm. Er wurde notoperiert, erhielt einen künstlichen Darmausgang am Bauch mit einem Säckchen für seinen Stuhlgang und begann eine sofortige Chemotherapie.Wie viele ähnliche Fälle gibt es in unserem Land, in Italien, auf der Welt? Wie viele Südtiroler hatten im Pandemie-Chaos nicht einmal die Chance, eine Entscheidung zu treffen? Ihre Symptome, ihre Leiden, ihre Krankheit war plötzlich nicht mehr so wichtig, oder besser gesagt nicht wichtig genug, um irgendwo im Gesundheitssystem Aufmerksamkeit und eine ärztliche Betreuung zu bekommen.Das Chaos hat uns alle mitgerissen, Patienten, Ärzte, Krankenschwestern, Spitäler, die gesamte Verwaltung des Sanitätsbetriebes. Auch unsere Gemeinschaftspraxis in Latsch hatte am Eingang ein Stop-Schild, durch das wir als Schutzmaßnahme unseren Patienten den Zutritt zum Wartesaal verwehrten und Menschenansammlungen verhinderten. Es war, als ob wir sagten: „Liebe Patienten, wir wissen, Sie sind krank, aber diese Praxis ist für Sie geschlossen, weil sie krank sind.“ Die Angst vor einer Ansteckung hat sich überall ausgebreitet.Regierungen und Virologen haben ihr Bestes gegeben, Lockdowns wurden verhängt. Die Bevölkerung machte mit. Alles, um nicht Covid-19 zu bekommen, um nicht ins Krankenhaus und schon gar nicht auf die Intensivabteilung zu kommen. Irgendwie hat es nach eineinhalb Jahren dann doch funktioniert. Wir haben die schlimmste Zeit überstanden, so glauben wir zumindest. Das Virus macht vielen von uns nun weniger Angst, auch wenn es immer noch lauert.Aber was ist mit all den anderen Krankheiten und chronischen Leiden geschehen, die wir in normalen Zeiten mit uns herumschleppen? Wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ es beschreibt, hat der Staat versucht, seine Strukturen an die Pandemie anzupassen. Aber für eine lange Liste von nicht ansteckenden Krankheiten, chronischen, degenerativen und krebsartigen Pathologien haben wir eine zweite Pandemie aufgebaut, die noch viel schlimmer ist als die von Covid-19.Dazu gehören vertagte Entscheidungen, verschobene Termine, lahm gelegte Vorsorgevisiten, geschlossene Operationssäle, verschobene Therapien, Krankenhausabteilungen, die in Covid-Stationen und chirurgische Abteilungen, die in Intensivstationen umgewandelt wurden.Es gibt Zahlen und Statistiken zur ersten Covid-Pandemie, die uns wachrütteln müssten. Laut einer Studie der LIUC Cattaneo Universität von Varese, welche die Daten der italienischen Agentur für Sanitätsdienste AGENAS analysiert hat, haben die Italiener 2020 im Vergleich zu 2019 um 73 Millionen weniger fachärztliche Dienste in Anspruch genommen. Die stationären Aufnahmen sind um ein Viertel gesunken. In der Tumordiagnostik sind um 30 Prozent weniger Mammografien durchgeführt worden. Dasselbe gilt für viele andere Vorsorgeuntersuchungen, auch für Koloskopien, Untersuchungen zur Vorbeugung eines Dickdarmkrebses.Auch Paul war ein Opfer dieser unglücklichen Zeit, das an einer anderen Pathologie als Covid-19 erkrankt ist, einer Krankheit, die genauso ernst zu nehmen gewesen wäre. Obwohl sie ihr Bestes gegeben haben, sind unsere Sanitätsdienste und Krankenhäuser nicht nur ins Wanken geraten, sie sind an ihre Grenzen gestoßen. Das erleben wir Ärzte, Pfleger und Verwalter, denn wir sehen, wie der Patientenstrom sich während der letzten 20 Monaten verändert hat. Internisten, Chirurgen, Hämatologen, Kardiologen schlagen Alarm.Der Präsident der italienischen Onkologie, Francesco Cognetti, spricht von einem „unvorstellbaren Desaster in der klinischen Betreuung“. Man spricht von 100.000 weniger chirurgischen Eingriffen in der Tumorchirurgie. Nach Spanien ist Italien das Land in Europa mit den meisten Kollateral-Toten, denjenigen, deren Tod nicht Covid-19 zugeschrieben werden kann. Man spricht von 40.000 Toten. Darunter befinden sich auch die 30 Prozent mehr Herz-Toten, die es zu Hause, fern von Spital und Kardiologie, gegeben hat, jene, die es nicht bis zum Spital geschafft haben oder die sich nicht getraut haben, dorthin zu gehen, wie Paul.Es ist die Epidemie der nicht erfolgten Betreuung, die uns während der letzten 20 Monate begleitet hat und die uns auf dem Schlachtfeld der Corona-Pandemie weiterhin bevorstehen wird. Wir Ärzte im Territorium und unsere Kollegen in den Krankenhäusern wissen darüber Bescheid. Denn eines ist sicher: Solange es nicht gelingt, eine Herdenimmunität aufzubauen, werden wir kein gut funktionierendes Gesundheitssystem und werden unsere Kinder keinen unbeschwerten Schulbesuch haben.Nun stellt sich die Frage, was wir in dieser Übergangszeit zwischen dem heiteren Sommer und den Wolken, die sich am Horizont des Herbstes aufbauen, tun können und tun sollten. Können wir unsere „lustige“ und abwartende Haltung gegenüber der Impfung so belassen oder müssen wir, gerade wegen dem, was der Patient Paul und unzählige andere mitgemacht haben, ein Umdenken starten?Es geht nämlich nicht mehr „nur“ um die Corona-Pandemie, die wir in Zukunft bekämpfen müssen, es geht um das Desaster in der öffentlichen medizinischen Betreuung, welches direkt mit der Pandemie einhergeht und vor dem wir im ganzen Lande stehen. Es geht nicht mehr nur um Covid-19, es geht um den Zusammenhalt und das Zusammensein unserer Gesellschaft. Unsere Errungenschaften im medizinisch wissenschaftlichen Bereich während der friedlichen Nachkriegszeit und der soziale Fortschritt mit allem Drum und Dran stehen auf dem Spiel und könnten plötzlich in sich zusammenfallen.Sind wir uns dessen überhaupt bewusst? Ich glaube nicht, ansonsten würden nicht so viele von uns der Impfkampagne des Landes mit so viel Skepsis und Ablehnung gegenüberstehen. Das Nein zur Impfung nimmt uns allen, Geimpften und Nicht- Geimpften, den freien Zugang zu unserem Gesundheitssystem und beschränkt unser Recht auf die bestmögliche medizinische Betreuung.Besonders schlimm werden uns alle die Entlassungen und Reduzierung des medizinischen Personals in Krankenhäusern und Altersheimen aufgrund der unterlassenen Impfung treffen. Wer soll denn auf die alten Leute schauen, wenn sie in den Heimen nicht mehr unterkommen? Wer soll denn plötzlich die Patienten betreuen und die vielen Dienste übernehmen, wenn Ärzte und Krankenpfleger auf den Stationen fehlen? Wer soll denn unsere Kinder unterrichten, wenn Lehrer aufgrund mangelnder Impfbereitschaft plötzlich im Herbst nicht mehr zum Schulbeginn erscheinen? Wir alle müssen aufhören, blind zu sein!Als Gemeinde- und Vertrauensarzt habe ich in den letzten Monaten so viele Vorurteile und leere Argumente zur Impfung gehört, dass ich damit ganze Bücher füllen könnte. Leider setzen jene, die immer noch nicht geimpft sind, mit ihren Angstvorstellungen und ihren Fake News-Neurosen nicht nur ihr eigenes Leben auf das Spiel, sondern auch das unsere. Es ist die Zukunft aller, jene unserer Kinder, unserer Patienten und unserer Krankenhäuser, die in diesem Chaos mitgerissen wird. Jeder Einzelne trägt dafür seine Verantwortung!Nicht nur dem heutigen Nicht-Geimpften, sondern uns allen steht das gleiche Schicksal bevor wie dem Patienten Paul. Der Niedergang der in vielen Jahren mühsam und kostspielig aufgebauten gesundheitlichen Betreuung reißt am Ende jeden von uns, gleich ob geimpft oder nicht geimpft, in dasselbe Chaos. Wenn Wartezeiten von 8 Monaten für fachärztliche Visiten in Kauf genommen werden müssen, so hilft es wenig, ein No-Vax zu sein. Zurzeit herrscht in den Privatkliniken Hochkonjunktur, doch nicht jeder kann sich dies leisten.Die 2-Klassen-Medizin ist bereits Realität, dank vielleicht auch No-Vax-Denkern, die von eingebauten Chips im Körper reden, während das Gesundheitspersonal mit dezimierter Belegschaft die überfüllten Stationen bis zum Umfallen weiterführt. Der Patient, der mit Schmerzen auf der Abteilung liegt, braucht Betreuung und nicht Verschwörungstheorien.Das Impfen ist nicht mehr eine rein persönliche Angelegenheit, es ist eine Handlung, welche die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Meines Erachtens ist der Egoismus des „Sich-nicht-impfen-Lassens“ gesellschaftlich nicht mehr vertretbar. Wenn schon die Wissenschaft und die Medizin viele von uns nicht überzeugen konnten, so muss zumindest unser Tiroler Hausverstand, die Solidarität mit dem Weitergehen unseres gesellschaftlichen Lebens, unser Zusammengehörigkeitsgefühl uns retten.Ärzte und medizinisches Personal geben ihr Bestes, informieren und versuchen, Lebensängste zu nehmen. Wenn man bedenkt, wie viele Medikamente ein Covid-19-Patient erhält, besonders bei einem komplizierten Krankheitsverlauf und zur Behandlung der Langzeitschäden, so ist im Vergleich dazu die Impfung harmlos. Wer sich nicht impfen lässt, öffnet dem Virus seine Tore und verschließt nicht nur sich selbst die vielen Türen, an die wir alle früher oder später klopfen werden.

