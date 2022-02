Draghi: 7 Milliarden Euro zur Abfederung der Stromkosten

Der Strompreis in Italien hat sich in den ersten 3 Monaten des Jahres mehr als verdoppelt (+55 Prozent). Auch der Gaspreis ist mit plus 41,8 Prozent deutlich angestiegen. Ministerpräsident Mario Draghi will nun dagegen etwas unternehmen. Bis zu 7 Milliarden Euro will er dafür bereitstellen.