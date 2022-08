Draghi und Nehammer kommen nun doch nicht nach Südtirol

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer - Foto: © APA / TOBIAS STEINMAURER

Das Land Südtirol erinnert am diesjährigen Tag der Autonomie, am 5. September, in feierlichem Rahmen im Kurhaus von Meran an „50 Jahre Zweites Autonomiestatut“.Dazu wurden der Ministerpräsident von Italien, Mario Draghi, und der Bundeskanzler von Österreich, Karl Nehammer, als Festredner erwartet. Daraus wird nun aber nichts.Die beiden Regierungschefs mussten aufgrund der politischen Entwicklungen in Italien und Österreich ihre Teilnahme absagen, heißt es vom Presseamt des Landes.„Draghi und Nehammer werden am 5. September in Meran von hochrangigen Regierungsmitgliedern vertreten werden, weshalb der Festakt des Landes Südtirol wie geplant stattfinden wird“, heißt es weiter.