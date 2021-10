Dreierlandtag: Alle SVP-Anträge angenommen - Viele gemeinsame Initiativen geplant

Im Rahmen des Dreierlandtages in Alpbach in Tirol hat die Südtiroler Volkspartei vier Anträge zur Genehmigung vorgelegt und konnte sich über eine breite Zustimmung freuen.Mit dem ursprünglichen Antrag zum Großraubwild hätte es nach der aufgeregten Wolfsdebatte im Dreierlandtag keine Mehrheit gegeben. Deshalb wurde den Abgeordneten ein Ersetzungsantrag vorgelegt, der unter anderem auch die Entnahmemöglichkeit gefährlicher und auffälliger Tiere vorsieht - selbstverständlich immer im Rahmen der vorgegebenen Richtlinien. Im Ersetzungsantrag forderten die Einbringer zudem das genaue Erfassen der Wolfspopulation in den Alpen, eine Dokumentation aller Risse von Weidetieren und weitere Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere.Die Pandemie und die Einschränkungen der Lockdowns haben dem Tourismus in allen 3 Ländern arg zugesetzt. Gemeinsame Initiativen sollen den Tourismus nun wieder ankurbeln, so könnte beispielsweise eine zu „Kultur und Genuss“ gestartet werden. Solche Initiativen sollen im Sinne des „Green Deal“ der Europäischen Union nachhaltig, regional und ressourcenschonend ausgerichtet sein. Es gehe hier nicht um die Entwicklung einer einfachen Kommunikationskampagne, sondern vielmehr um eine gemeinsame Produktentwicklung und erst in einem zweiten Schritt um die Bewerbung des Produktes, betonen die Einbringer.Der akute Fachpersonalmangel im Pflege- und Betreuungsbereich betrifft alle 3 Länder gleichermaßen. Auch hier will man mit gemeinsamen Initiativen durchstarten. Dazu soll der gegenseitige Austausch gestärkt werden, vor allem, um gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu erarbeiten. So soll beispielsweise auch überprüft werden, welche weitere Möglichkeiten grenzübergreifender Anerkennung von Ausbildungsnachweisen und Berufsqualifikationen gegeben sind und wie diese ausgeweitet werden könnten.Nachdem Landschaft in allen 3 Ländern zunehmend unter Druck gerät, das Bedürfnis nach Lebensqualität steigt und gleichzeitig Landschaftsschutz oft als Hürde empfunden wird, forderten die Einbringer dieses Antrages alles zu unternehmen, damit Landschaft als Lebensgrundlage ihre berechtigte Priorität in Entscheidungen und ihre Wertschätzung erhält. Alle 3 Länder wollen dazu die regionalen Akteure sensibilisieren und miteinbeziehen. Im Dialog mit der EUSALP und mit allen Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft und so weiter sollen neue Methoden für eine langfristige Sicherung der Landschaft entwickelt und grenzüberschreitend umgesetzt werden.

