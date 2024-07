Erdrutschsieg für Labour bei britischer Parlamentswahl

Labour-Chef Keir Starmer wird damit nächster Premierminister. Sein Wahlkampf konzentrierte sich auf das Versprechen, einen „Wandel“ herbeizuführen. Damit spielte er auf die Wut vieler Briten über den schlechten Zustand des öffentlichen Dienstes etwa im Gesundheitswesen und über den seit Jahren sinkenden Lebensstandard an. Vielen Briten war es auch ein Anliegen, den regierenden Konservativen einen Denkzettel für den während ihrer Amtszeit erfolgten EU-Austritt Großbritanniens zu verpassen.Der Regierungswechsel wird in Großbritannien rasch vollzogen. Sobald das amtliche Endergebnis feststeht, kommt es zur Machtübergabe. Schon im Laufe des Freitags dürfte Starmer von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden und anschließend bei einer Rede in der Downing Street seine Vision für Großbritannien darlegen. Sollte sich das Exit-Poll-Ergebnis bestätigen, würde Starmer das zweitbeste Wahlergebnis in der Parteigeschichte einfahren. Nur bei der historischen Wechselwahl im Jahr 1997, als die Tories nach 18 Regierungsjahren auf die Oppositionsbank geschickt worden waren, erzielte Labour mit 418 Mandaten ein noch besseres Ergebnis.Mit 61 Sitzen drittstärkste Kraft werden der Wählerbefragung zufolge die Liberaldemokraten. Die rechtspopulistische Reform UK des Brexit-Vorkämpfers und langjährigen Ex-Europaabgeordneten Nigel Farage erhielt 13 Mandate. Die bisher nicht im Unterhaus vertretene Kraft überholt demnach die Schottische Nationalpartei (SNP), die stark dezimiert wurde und nur noch zehn Sitze haben wird. Die Grünen konnten einen Sitz auf zwei dazugewinnen. Die Mandate werden in 650 Wahlkreisen vergeben, wobei jeweils jener Kandidat zum Zuge kommt, der dort die relative Mehrheit der Stimmen erhält. Die auf andere Kandidaten entfallenden Stimmen verfallen.