Erneut Krisensitzung in der SVP – Verkleinerung der Landesregierung?

In der Südtiroler Volkspartei gibt es am heutigen Montag 2 Sitzungen, die eine Lösung in der Abhör-Affäre bringen, die die Partei in den vergangenen Wochen gehörig gebeutelt hat: Zuerst findet die Sitzung der Parteileitung statt und im Anschluss die Sitzung des Parteiausschusses.