Ex-CIA-Chef: „Nuklearwaffen? Wir würden die russischen Truppen zerstören“

Nato warnt Putin: Harte Reaktion auf nukleare Aktion

Petraeus zufolge werde die Antwort auf einen atomaren Erstschlag Russlands nicht atomar sein. Eine „nukleare Eskalation“ solle vermieden werden.„Die Russen haben Napoleon, die Nazis und einige andere leiden lassen, aber ich glaube nicht, dass Wladimir Putin in der Lage sein wird, Europa leiden zu lassen. Europa wird einen harten Winter haben, es wird weniger Gas fließen, aber es wird zurechtkommen und ich glaube nicht, dass es in der Frage der Unterstützung für die Ukraine gespalten sein wird“, sagte General David Petraeus in dem Interview außerdem.„Jeder Einsatz von Atomwaffen wird schwerwiegende Folgen für Russland haben“: Die Antwort auf Wladimir Putins Drohungen mit dem Einsatz taktischer Nuklearsprengköpfe zum Schutz annektierten ukrainischen Regionen kommt von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das Bündnis, so warnte er, sei bereit, entschlossen und geschlossen auf jeden vorsätzlichen Angriff auf seine kritische Infrastruktur zu reagieren.