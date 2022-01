Fanatismus wird stärker

An dessen Spitze stand der englische König Georg VI., Vater von Elizabeth II., als Kaiser von Indien. Der Onkel des im letzten Jahr verstorbenen Prinzen Philipp, Lord Louis Mountbatten, wurde von London 1947 als Vizekönig nach Indien entsandt mit dem Auftrag, dieses in die Unabhängigkeit zu entlassen. Er wurde zum Motor der Idee, den Subkontinent in einen muslimischen Kunststaat namens Pakistan und einen hinduistischen namens Indien zu teilen.