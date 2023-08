Finanzwache: General Procucci bei LH Kompatscher

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute den Landeskommandanten der Finanzwache, General Gabriele Procucci, zu einem Abschiedsbesuch empfangen. In wenigen Tagen wird dieser das Amt des Stabschefs des Regionalkommandos Trentino-Südtirol der Finanzwache in Trient antreten.Landeshauptmann Kompatscher bekräftigte die hervorragende Zusammenarbeit mit General Procucci und das ausgezeichnete Vertrauensverhältnis, „das auch in schwierigen Zeiten nie versagt hat“. „Südtirol verfügt über eine hervorragende Wirtschaftsleistung, was dieses Land der Gefahr der Unterwanderung aussetzt.Es ist notwendig, die Überwachung fortzusetzen“, betonte der Landeshauptmann.Kompatscher und Procucci waren sich über die Bedeutung der Tätigkeit der Finanzwache einig: und zwar sowohl im Bereich der Staatseinnahmen, der öffentlichen Ausgaben und der Wirtschaftskriminalität, als auch im Kampf gegen den Drogenhandel. Zudem spiele die Finanzwache bei der Berg- und Höhlenrettung eine wichtige Rolle, wo sie in Südtirol über die meisten Bergrettungsstationen verfügt.Der 56-jährige Gabriele Procucci aus Bellaria Igea Marina in der Romagna hatte rund sechs Jahre lang die Funktion des Landeskommandanten Bozen der Finanzwache inne. Zuvor war er mit hochrangigen Aufgaben, etwa in der Spezialeinheit der Währungspolizei in Mailand, betraut gewesen. Nun übernimmt er das Regionalkommando Trentino-Südtirol der Finanzwache in Trient.