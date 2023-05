Forderung: „Sofort Lohnerhöhungen und angemessene Arbeitsbedingungen“

„ Die einzige Lösung ist die sofortige Anpassung der Löhne und Renten an die Inflation. ” — Helmuth Renzler

Kollektivverträge sofort zu einem guten Ende bringen

Die Gehälter der Südtiroler würden sich noch immer auf einem erschreckend niedrigen Niveau befinden, so der SVP-Arbeitnehmer Renzler. „Solange die überteuerten Produkte gekauft werden, geht die Rechnung zumindest für die Wirtschaft noch einigermaßen auf. Aber es werden immer mehr Konsumenten wegbrechen, weil sie sich viele Dinge einfach nicht mehr leisten können.“Somit spiele man mit dem Feuer und angesichts der sich stetig verschlechternden Lage könne sich dieses Feuer jederzeit zu einem Flächenbrand ausbreiten. „Die einzige Lösung ist die sofortige Anpassung der Löhne und Renten an die Inflation“, fordert Renzler.„Die Gehälter der Arbeitnehmer müssen sofort angepasst werden. Die Zeit der Diskussionen ist vorüber, jetzt heißt es handeln“, so der SVP-Abgeordnete. „Die Menschen wollen, beziehungsweise müssen endlich Ergebnisse sehen, sie brauchen das Geld.“Auch die Vorsitzende der SVP-Arbeitnehmer, Magdalena Amhof, nimmt den „Tag der Arbeit“ zum Anlass, die Stärkung der Mittelschicht zum Wohle des sozialen Friedens einzufordern. Dazu seien unter anderem ein rascher Verhandlungsabschluss zu den Lohnverhandlungen der öffentlich Bediensteten und Lohnerhöhungen für privat Angestellte dringend notwendig, betont sie.Inflation, Wohnungsnot, niedrige Löhne, hohe Energiepreise – der Mittelstand drohe auch in Südtirol zu verschwinden. „Es ist in unserer Pflicht den Mittelstand in unserem Land zu erhalten und das Phänomen der ,working poor', sprich jener Personen, die trotz Arbeit kaum über die Runden kommen, zu bekämpfen“, so Amhof.„Die breite Masse unserer Gesellschaft ist dem Mittelstand zuzurechnen. Wir laufen momentan Gefahr, dass viele dieser Menschen trotz Arbeit durch die immer höher werdenden Lebenshaltungskosten in die Armut abrutschen. Das geht auch zu Lasten des sozialen Friedens und muss in einem reichen Land wie Südtirol mit allen Mitteln verhindert werden“, so Amhof.