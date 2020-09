Franzensfeste: Thomas Klapfer bleibt im Amt

3 Listen hatten sich zur Wahl gestellt, darunter auch die SVP mit Bürgermeister Thomas Klapfer, der mit 78,6 Prozent der gültigen Stimmen wiedergewählt wurde.Der Kandidat der Bürgerliste „Licht für Franzensfeste“ Alfredo Ravazzolo erreichte 14,9 Prozent, Linda Zaira Franchino von „Franzensfeste lebt“ hingegen 6,5 Prozent.An der Wahl beteiligten sich 63,4 Prozent der 678 Wahlberechtigten.Seit 2015 konnte die Wipptal SVP Franzensfeste 8 von 13 Sitzen auf sich vereinen, jeweils 2 gingen an Fortezza Vive – Franzensfeste Lebt und Licht für Franzensfeste – Luce per Fortezza.Im aktuellen Gemeinderat sind die Sitze wie folgt verteilt: 8 Sitze gehen an die SVP, 3 an „Licht für Franzensfeste“ und ein Sitz an „Franzensfeste lebt“.

stol