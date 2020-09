Frauen an der Macht : 13 Bürgermeisterinnen hat das Land

Nach der Gemeinderatswahl 2020 hat Südtirol nun insgesamt 13 Bürgermeisterinnen. In der vergangenen Amtsperiode waren es 12 Frauen, die den Bürgermeistersessel einnahmen.In ihrem Amt bestätigt wurden Giorgia Mongillo Bona in Branzoll, Gertrud Benin Bernard in Kaltern, Monika Delvai Hilber in Montan, Rosmarie Pamer in St. Martin in Passeier, Roselinde Gunsch Koch in Taufers im Münstertal und Gabriela Kofler in Unsere liebe Frau im Walde/St. Felix.Neu als Bürgermeisterinnen gewählt wurden Sonja Anna Plank in Hafling, Verena Tröger in Laas, Karin Jost in Neumarkt, Annelies Pichler in Schenna, Carmen Plaseller in Lüsen und Astrid Kuprian in Tscherms.Auch in Freienfeld wo dieses Jahr – wie in Sarntal und Deutschnofen – keine Gemeinderatswahlen stattgefunden haben, ist mit Verena Überegger eine Frau Erste Bürgerin.In Klausen musste Maria Gasser Fink ihren Bürgermeistersessel an Peter Gasser abgeben, in Karneid Martina Lantschner Pisetta an Albin Kofler,in Innichen Rosmarie Burgmann an Klaus Rainer, in Margreid Theresia Degasperi Gozzi an Andreas Bonell und in Ulten Beatrix Mairhofer an Stefan Schwarz.

