Gebhard: „Ich bin sehr zufrieden“

Renate Gebhard: Ja, ich habe die Ergebnisse bis 2.30 Uhr verfolgt – bis feststand, dass ich nicht mehr einzuholen war. Dann habe ich mich ausgeklinkt. Gegen 5 Uhr bin ich wieder aufgestanden.Gebhard: Ich war sehr gespannt – ich bin sehr zufrieden mit meinen 57,54 Prozent. (Mehr dazu finden Sie hier.) Gebhard: Vergleiche hinken – die Rahmenbedingungen waren andere. Meinhard Durnwalder musste sich in seinem Wahlkreis gegen ein ganzes Aufgebot hochkarätiger Oppositionspolitiker behaupten. Aber natürlich habe auch ich gespürt, dass ein amtierender Landtagsabgeordneter gegen mich angetreten ist. Das Ergebnis ist eine Bestätigung der geleisteten Arbeit und ich glaube, dass es mir in den vergangenen Jahren gelungen ist, den Bezug zu den Menschen zu wahren. Das hat man schon am Vorwahlergebnis ablesen können: fast 98 Prozent – das ist ein fast bulgarisches Ergebnis. Ich habe einen sehr intensiven Wahlkampf gemacht. Das hat sicherlich auch zum Ergebnis beigetragen.