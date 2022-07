Gedenken an Paolo Borsellino in Bozen

Vor genau 30 Jahren, am 19. Juli 1992, geschah in der Via D’Amelio in Palermo ein blutiger Anschlag, bei dem der Richter Paolo Borsellino und seine Leibwächter Agostino Catalano, Walter Eddie Cusina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi und Claudio Traina getötet wurden. Bei einer Feier an der Gedenkstätte für Borsellino und Giovanni Falcone hat auch die Stadt Bozen der Opfer gedacht.