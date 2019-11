Gemeinden geben sich nicht geschlagen

Der Rat der Gemeinden gibt sich noch nicht geschlagen und hat in seinem 4. Gutachten, das am vergangenen Freitag abgefasst worden ist, seine 4 offenen Forderungen zum Raumordnungsgesetz von Richard Theiner formuliert, das Ende November vom Landtag abgeändert werden und mit 1. Juli 2020 in Kraft treten soll.





Mit dem derzeit noch geltenden alten Raumordnungsgesetz ist es so, dass in Zonen für öffentliche Einrichtungen – Sportzonen, Kulturhäuser, Rathäuser, Schulen und andere Gemeindehäuser – zum Teil andere Zweckbestimmungen angewandt werden können.Wird diese Möglichkeit im neuen Gesetz nicht mehr vorgesehen, wäre auch eine Bar in einer öffentlichen Einrichtung wie z.B. einem Spital künftig nicht mehr möglich.

lu